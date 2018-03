Ecclestone: Piquet vetou Senna na Brabham Nesta sexta-feira, quando Bernie Ecclestone aparecer no circuito de Ímola, onde ocorre a 4ª etapa da Fórmula 1, certamente terá de dar muitas explicações sobre a entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal The Independent, da Inglaterra. ?Nelson Piquet telefonou para a Parmalat, nosso patrocinador na Brabham, e os convenceu a contratar piloto italiano e não outro brasileiro. Nelson chamava Ayrton Senna de motorista de táxi?, contou o chefão da F1. Senna já havia se lamentado da iniciativa de Piquet. Era o fim de 1983, ano em que Nelson havia sido campeão e Senna negociava sua estréia na Fórmula 1. O italiano Teo Fabi ficou com a vaga e Senna assinou com a Toleman.