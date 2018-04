Ecclestone prevê dificuldade para novatas na Fórmula 1

As quatro equipes que estrearão na Fórmula 1 neste ano têm sido alvo de desconfiança constante, devido a dificuldades técnicas e financeiras. Nesta quinta, até mesmo o inglês Bernie Ecclestone, dono dos direitos comerciais da categoria, lançou dúvidas sobre a participação de Virgin, USF1, Campos e Lotus no Mundial.

"Eu acho que elas terão problemas até mesmo para chegar à primeira corrida, então vamos esperar para ver. É claro que, quando você fala com os responsáveis por essas equipes, eles dizem que está tudo bem, e que não existe drama. Mas eu tenho certeza de que a situação é dramática", disse Ecclestone, durante a pré-temporada da Ferrari em Madonna di Campiglio, na Itália.

Para o dirigente, a exigência de as novatas entrarem no campeonato com dois carros, e de terem de construir seus próprios modelos, será um entrave. "Acho que essas equipes seriam melhores se pudessem correr com apenas um carro, fornecido por escuderias já existentes", propôs.

As dificuldades das novas equipes já começaram a aparecer. A Campos, do brasileiro Bruno Senna, ainda busca um segundo piloto que possa financiar suas operações na categoria. A US F1, também à procura de dinheiro, ainda não anunciou sua dupla de competidores.

Dentre as novatas, Virgin e Lotus parecem ser as mais organizadas, pois já apresentaram sua dupla de pilotos e contam com o apoio de grupos fortes financeiramente.

A temporada da Fórmula 1 começa no dia 14 de março, com o GP do Bahrein. No início de fevereiro, contudo, os carros já vão para a pista na Espanha, nos testes coletivos.