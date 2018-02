Ecclestone quer mudar a classificação Bernie Ecclestone explicou qual a proposta que apresentará dia 9, na reunião dos representantes das equipes, a fim de se rever o novo regulamento. O dirigente está propondo que a classificação para o grid seja realizada sexta-feira e sábado, com duas sessões de 30 minutos em cada dia. O tempo do piloto seria a média aritmética dos quatro tempos. Sempre com todos os pilotos na pista. Depois haveria ainda o que chamou de "superlap?. Os dez mais rápidos disputariam entre si a pole position e o vencedor ganharia um ponto. Nada de parque fechado e proibição de reabastecer entre a classificação e a corrida.