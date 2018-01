Ecclestone quer Valentino Rossi na F-1 Bernie Ecclestone, se pudesse, substituiria metade dos pilotos do grid. Há muito defende a renovação de profissionais que, pela idade, falta de resultados, ausência de empatia com a torcida, deveriam já estar em outra competição. Em Monza o dirigente manifestou o tipo de piloto que gostaria de ter na Fórmula 1: "Valentino Rossi, ele também nos ofereceria grande espetáculo." Rossi é a tão competente quanto carismática figura do Mundial de Motovelocidade. Giancarlo Minardi confirmou hoje: "Já lhe disse que a hora que desejar testar um Fórmula 1 nosso carro está a sua disposição." Rossi, no entanto, quer pilotar a Ferrari.