Ecclestone rediscute ?marmelada? Bernie Ecclestone, o promotor da Fórmula 1, teve um encontro de meia hora, sexta-feira à noite, com Michael Schumacher e Jean Todt, os dois que, ao lado de Rubens Barrichello, terão de se explicar ao Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), quarta-feira em Paris, por causa da "marmelada" no GP da Áustria. Muita gente na própria Fórmula 1 acredita que Barrichello ficará com a vitória e Schumacher, o segundo lugar, afinal não mudará em nada o campeonato.