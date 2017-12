Ecclestone vê reinado na F-1 ameaçado O presidente da Formule One Management, Bernie Ecclestone, voltou hoje a tribunal de Londres por causa de processo movido contra ele pelos bancos JP Morgan e Lehman Brothers, dos EUA, e Bayerische Landesbanck, detentores de 75% da Slec, a holding que administra os direitos da categoria. Se for derrotado no processo, Ecclestone pode até ver encerrado seu reinado na F-1. Os bancos questionam o fato de terem poder reduzido de decisão na Slec, por causa da distribuição de forças adotadas. Eles também questionam a nomeação do suíço Luc Argand para dirigir a Formula One Holdings (FOH), que administra os direitos de transmissão e comerciais da F-1 e engloba em sua estrutura a FOM) , alegando ser sido um ato ilegal.