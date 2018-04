Ecclestone veta "festa" de Schumacher A exemplo do que já aconteceu em outras ocasiões, Bernie Ecclestone proibiu Michael Schumacher de utilizar, já nesta sexta-feira, um novo capacete. O objetivo do alemão era usar em Monza uma pintura diferente, com sete estrelas, para celebrar a conquista do seu sétimo título mundial de Fórmula 1, conquistado por antecipação na etapa passada, em Spa-Francorchamps. "Para mim, Michael ainda não é campeão do mundo. Será quando a FIA o designar, ao fim da temporada", justificou o dirigente que comanda a Fórmula 1. Em 2001, diante da ameaça do piloto da alemão de não disputar o GP dos Estados Unidos, por conta dos atentados terroristas ocorridos dias antes, Ecclestone afirmou para a imprensa que Schumacher poderia ter seu título cassado, já que oficialmente ainda não era campeão, como agora. Em 1997, depois de tentar deliberadamente colocar Jacques Villeneuve, da Williams, para fora da pista e garantir para si o título, no GP da Europa, Schumacher foi punido, simbolicamente, com a perda do vice-campeonato. "Não dá para descartar que algo similar aconteça agora novamente", avisou Ecclestone.