Ecclestone viaja a Cingapura para negociar corrida de F-1 O inglês Bernie Ecclestone, chefe comercial da Fórmula 1, confirmou nesta terça-feira que negocia com o magnata Ong Beng a possibilidade de realizar uma corrida em Cingapura. "O motivo de eu ter viajado ao país é para discutir isso. Porém, nenhuma decisão foi tomada. Vamos aguardar", contou Ecclestone, que no mês passado acertou a realização de um GP nos Emirados Árabes a partir de 2009. Ecclestone não quis confirmar se manteve contatos com outras pessoas em Cingapura. Na semana passada, um ministro local disse que daria apoio para levar a Fórmula 1 à região, já que o evento atrairia turistas. No começo deste mês, Ecclestone já havia revelado que queria a realização de uma corrida em Cingapura no período noturno.