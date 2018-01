Ecclestone vira "investidor" da Minardi Sábado, Bernie Ecclestone afirmou à imprensa. ?Eu já havia dito a Paul Stoddart (dono da Minardi) para ele interromper as atividades de sua equipe. Na Fórmula 1 deve-se investir US$ 300 ou US$ 400 milhões por temporada e ele vem pedir US$ 10 milhões para sobreviver?" Falou: ?Aqui não é lugar para entusiastas, mas para profissionais." No mesmo sábado à noite, Ecclestone tornou-se ?investidor" da Minardi, conceito emitido por Stoddart, e garantiu à equipe terminar o campeonato. ?Não posso contar quanto ele adquiriu da nossa organização e quanto dinheiro investiu. Digo apenas que concluiremos a temporada e poderemos desenvolver nosso carro", afirmou Stoddart.