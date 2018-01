Eddie Cheever é o mais rápido na IRL O norte-americano Eddie Cheever foi o mais rápido neste sexta-feira, no primeiro dia de treinos do GP de Kansas City, oitava etapa da temporada da Indy Racing League. Ele dominou as duas sessões livres e fez sua melhor volta em 25s219, média de 349,184 km/h. O segundo mais rápido foi o norte-americano Robbie Buhl, com 25s458. Eles são os únicos pilotos que utilizam motores Infiniti, da Nissan, que está se mostrando mais eficiente do que os Oldsmobile no circuito trioval de Kansas. Cheever corre com chassis Dallara e Buhl com G-Force. Entre os brasileiros, o mais rápido foi Airton Daré (Xtreme), em 10º, com 25s741, tempo obtido na segunda sessão. Felipe Giaffone (Treadway) ficou em 14º, com 25s856. Ambos utilizam o conjunto G-Force/Olds. O treino que define a pole para o GP de Kansas City ocorre neste sábado, a partir das 17h15. Há possibilidade de chuva. A corrida tem largada prevista para as 14 horas (de Brasília) deste domingo.