Eddie Irvine critica Barrichello O irlandês Eddie Irvine criticou duramente a postura do brasileiro Rubens Barrichello na Fórmula 1. Em entrevista à revista italiana ?Autosprint?, o piloto da Jaguar disse que Rubinho, seu substituto na Ferrari, ?só se queixa?. ?Quando estávamos juntos na Jordan, Barrichello queixava-se o tempo todo. Quando saí da Jordan, ele continuou se queixando. Foi para a Ferrari e também se queixa. Deixará a Ferrari um dia e voltará a se queixar?, afirmou Irvine, na análise que fez do comportamento do brasileiro. ?Ele se queixa por tudo e não há nada que se possa fazer. Está acostumado com isso?, completou o piloto irlandês. Irvine também atacou a performance de Rubinho nas pistas. Para o irlandês, o brasileiro não está correndo tão bem quanto na temporada passada. ?Rubens não é tão rápido como Michael (Schumacher, seu companheiro na Ferrari). Nunca foi e nunca será?, disse o piloto da Jaguar.