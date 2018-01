Eddie Jordan promete ?observar? Zonta Não vai ser por falta de um bom engenheiro que Ricardo Zonta deixará de obter um bom resultado no GP da Alemanha. O técnico que seguia Heinz-Harald Frentzen, este ano, está cuidando do seu carro em Hockenheim. E ele é ninguém menos de David Brown, ex-engenheiro de pista de Nigel Mansell, Alain Prost e Ayrton Senna na Williams. Sobre Zonta, Eddie Jordan, sócio da equipe, comentou: "Observarei com muita atenção o seu trabalho no fim de semana."