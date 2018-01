Eletrônica causa alvoroço nos treinos Os pilotos reagiram das mais diferentes maneiras, nesta sexta-feira , no Circuito da Catalunha, no primeiro treino oficial da Fórmula 1 com os carros equipados com vários recursos eletrônicos. "Apesar de estar mais veloz, tenho maior controle do carro. Em outras palavras, ficou mais divertido e seguro," disse Michael Schumacher, da Ferrari. "Acho que fui a primeira vítima do câmbio automático. Entrou uma marcha que não era a correta e acabei rodando", contou Mika Hakkinen, da McLaren. No sábado, às 8 horas (de Brasília) será realizada a sessão que define o grid do GP da Espanha, quinta etapa da temporada. A atração maior, nesta sexta-feira em Barcelona, foi a volta do controle de tração, do câmbio automático e do diferencial eletro-hidráulico à Fórmula 1. O campeão do mundo, Schumacher, explicou, primeiro, que a exemplo da maioria dos colegas, usou as seqüências automáticas de marchas apenas em algumas condições. "Tinha a opção de mudar as marchas eu mesmo e a preferi muitas vezes." Ao menos no primeiro dia, o grande vilão foi o câmbio automático. "Parei o carro e pedi pelo amor de Deus a meus mecânicos que tirassem aquele negócio do meu carro", revelou Enrique Bernoldi, da Arrows. "Não me sentia dirigindo-o", falou. O caso de Hakkinen foi ainda pior porque sua McLaren foi parar na caixa de brita por uma falha do sistema. "Temos muito o que evoluir, mas poucas vezes senti tanto prazer em pilotar como esta sexta-feira." O campeão do mundo de 1998 e 1999 definiu como "fascinante" o caminho escolhido pela Fórmula 1 para o futuro. O impacto maior para Rubens Barrichello ocorreu semana passada, quando testou três dias sua Ferrari com os mesmos recursos usados nesta sexta-feira. "Muda fundamentalmente a forma de você trabalhar o carro. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a coisa ficou muito mais complexa." O número de combinações de ajuste cresceu tanto, segundo Rubinho, que agora é necessário "levar um livrinho para casa" a fim de estudar as possibilidades de acerto que a eletrônica oferece. Bernie Ecclestone, que normalmente aparece nos circuitos apenas nos sábados, nesta sexta-feira acompanhou de perto o primeiro treino. "Você viu alguma diferença na F-1?", questionou. "Tudo vai continuar como antes, os bons serão sempre os bons." Mas nem todos apreciaram as mudanças, como por exemplo o sempre polêmico Niki Lauda, hoje o principal dirigente da Jaguar, penúltima colocada entre os construtores. "Até os macacos podem agora pilotar os carros de Fórmula 1", afirmou nesta sexta-feira. Schumacher respondeu-lhe de imediato: "É verdade, há 22 macacos aqui. Lauda às vezes fala demais." O piloto alemão fez campanha aberta, em 1996, para que o ex-campeão do mundo pela Ferrari fosse posto para fora da equipe, na época seu consultor, por desejar impor suas idéias conservadoras demais. O italiano Jarno Trulli, da Jordan, não demonstrou o radicalismo de Lauda, mas não escondeu que o controle de tração "roubou" parte da sua habilidade. "Não gostei, na saída de curva e nas largadas é só acelerar que o sistema faz o resto, ou o mais difícil, para você." Juan Pablo Montoya, da Williams-BMW, teve o seu motor estourado no início da sessão da tarde. Gerhard Berger, diretor da BMW, havia alertado para as muitas quebras que ocorreriam, inicialmente, por conta do uso da eletrônica. Já Ralf Schumacher, seu companheiro, que conforme se comentou não tinha o controle de tração, treinou normalmente, mas advertiu: " Já esperava que o nosso carro não se adaptasse bem a esta pista." Ele foi o vencedor da última etapa do campeonato, em Ímola. O mais veloz do dia foi David Coulthard, da McLaren, enquanto Ralf obteve apenas o oitavo tempo, um segundo e 152 milésimos mas lento. Apesar de tratar-se de apenas um treino livre, os pilotos disseram que com as informações obtidas pôde-se concluir que neste sábado, na classificação, não há muito espaço para surpresas. "Se exitir diferença significativa nos resultados da Fórmula 1 será na corrida, em que esses recursos eletrônicos serão bem mais decisivos", prognosticou Schumacher. "Ao longo de uma volta o desempenho do carro não se altera tanto, mas depois de várias voltas o controle de tração, por exemplo, te permite manter um ritmo forte", comentou Rubinho. A razão é a economia nos pneus, "se o chassi estiver bem acertado", e a possibilidade de o piloto errar menos, apesar de mais próximo do limite.