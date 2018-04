Em 14º lugar, Rubinho lamenta ter 'carro muito limitado' Depois de um bom resultado no treino classificatório de sábado, quando obteve o 12º lugar, Rubens Barrichello não conseguiu repetir a performance na corrida deste domingo em Interlagos. O piloto brasileiro da Williams fez uma largada ruim no GP do Brasil de Fórmula 1 e terminou apenas na 14ª colocação.