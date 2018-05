Em 2º no grid, Rosberg promete ultrapassar Hamilton na largada em Interlagos

Nico Rosberg perdeu a primeira batalha para Lewis Hamilton no Brasil no treino classificatório deste sábado. Mas não pretende sofrer nova derrota neste domingo. Largando em segundo no grid do GP do Brasil de Fórmula 1, o piloto alemão prometeu ultrapassar o rival inglês, e companheiro de equipe Mercedes, logo na largada, rumo ao triunfo no autódromo de Interlagos.

Se vencer a corrida deste domingo, Rosberg vai conquistar o título do Mundial de Pilotos com uma etapa de antecedência - o campeonato só terminará em Abu Dabi, daqui a duas semanas. Caso chegue em segundo ou em outras posições menos favoráveis, ainda terá chances de sacramentar a conquista, dependendo da posição de Hamilton nesta prova brasileira.

O alemão, no entanto, não quer depender do resultado do rival. Para tanto, promete uma postura agressiva já na largada. "Quero tentar ultrapassar Lewis antes da curva 1, que é muito estreita aqui e será difícil ultrapassar", avisou Rosberg, ciente das dificuldades impostas pelo "S do Senna", o primeiro "obstáculo" dos pilotos após a largada.

Rosberg se destacou no treino classificatório, porém sem conseguir alcançar Hamilton. O alemão registrou o tempo de 1min10s838, contra 1min10s736 do inglês. "Foi um treino empolgante. Minha volta foi rápida, mas não o suficiente", avaliou o líder do campeonato, antes de minimizar a perda da pole position.

"Já vimos neste ano que nem sempre o pole position é quem ganha a corrida. Continuo otimista, vou tentar buscar a vitória", projetou. Das 19 etapas já disputadas nesta temporada, o dono da pole confirmou o triunfo na corrida em 11 ocasiões.

Apesar da disposição em buscar a vitória, Rosberg garantiu que não pensa no título, somente em somar mais um triunfo na temporada. "Não penso em nada em termos de ganhar ou perder (o título). Só penso na corrida. Temos um bom carro em qualquer condição, seja no tempo seco ou na chuva", afirmou, citando a previsão e chuva para domingo em São Paulo.