Em 2007, GP na Cidade do Cabo? Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, já expandiu o circuito de GPs para o Oriente Médico e a Ásia. Agora, quer levar as corridas de volta à África. E já está tentando armar uma jogada para a Cidade do Cabo. "Estamos indo para a África do Sul. Não é uma questão de ?se?; é uma questão somente de ?quando?. Será um GP da África do Sul, a ser levado na Cidade do Cabo", disse aos jornais locais em matérias publicadas nesta quarta-feira. "E será em três anos, no máximo", assegurou. Um consórcio sul-africano planeja desde agosto se juntar ao circuito da F-1 em 2007, mas quer garantia do governo para o investimento que, dizem, será revertido à economia do país em cerca de US$ 160 milhões por ano.