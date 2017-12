Em Barcelona, Rossi espera repetir sucesso da última prova

Depois de conquistar a sexta vitória consecutiva no circuito de Mugello, na Itália, na semana passada, o italiano Valentino Rossi espera repetir o feito agora no GP de Barcelona, no próximo domingo. O heptacampeão mundial venceu as últimas cinco corridas da principal categoria da MotoGP no circuito catalão e ocupou o primeiro lugar do pódio em outras três ocasiões quando corria pela 125cc e 250cc. O piloto da Yamaha, de 28 anos, teve um desempenho característico de seu talento na prova disputada em seu país, no domingo passado, e agora está a apenas nove pontos do líder do campeonato, o australiano Casey Stoner. "Barcelona sempre é uma grande corrida para mim e eu venci lá nos últimos três anos com a Yamaha. Então, espero que possamos vencer novamente", disse Rossi. No entanto, o italiano espera uma disputa mais dura com o favorito nacional Dani Pedrosa e com Stoner, que novamente poderá se aproveitar da velocidade de sua poderosa Ducati nas retas do circuito. A Ducati conquistou sua primeira vitória na categoria principal quando Loris Capirossi venceu na Catalunha, em 2003. Mas, no ano passado, suas duas motos saíram da prova após se envolverem num acidente que teve a participação de vários pilotos.