Em boa forma, Schumacher é o mais rápido nos treinos da F-1

Michael Schumacher mostrou estar em boa forma. Em seu retorno às pistas, o alemão liderou nesta terça-feira os primeiros treinos da Fórmula 1 para a temporada 2008 ao cravar o tempo de 1min21s922, em sessão no Circuito da Catalunha, na Espanha. O ex-piloto, que se aposentou em outubro de 2006, esteve no comando do F2007. Veja também: Ross Brawn: 'O Rubens era tão rápido quanto o Michael' Schumacher foi chamado pela Ferrari para participar da sessão desta semana em Barcelona para ajudar no desenvolvimento dos carros que serão utilizados por Felipe Massa e Kimi Raikkonen em 2008. Sete vezes campeão mundial, Schumacher ficou na frente do italiano Luca Badoer, primeiro reserva da Ferrari - Badoer fez 1min22s129 para a melhor de suas 76 voltas. Ao todo, Schumacher, de 38 anos, deu 64 voltas no circuito. O carro comandado pelo alemão não tinha controle de tração, medida que deverá ser adotada por todas as equipes na próxima temporada. Até o momento, Schumacher continua aposentado e voltará às "férias" após os testes. Ele não aceitou nenhuma proposta para correr em 2008. Classificação dos treinos em Barcelona: 1.º Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1min21s922 (64 voltas) 2.º Luca Badoer (ITA/Ferrari) - 1min22s129 (76) 3.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren Mercedes) - 1min22s687 (63) 4.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min22s802 (81) 5.º Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min22s883 (56) 6.º Gary Paffett (ING/McLaren Mercedes) - 1min23s008 (46) 7.º Kazuki Nakajima (JAP/Williams) - 1min23s187 (66) 8.º David Coulthard (ESC/Red Bull Racing) - 1min23s332 (55) 9.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min23s624 (46) 10.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min23s671 (75) 11.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min23s847 (58) 12.º Franck Montagny (FRA/Toyota) - 1min23s861 (61) 13.º Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso) - 1min24s048 (77) 14.º Andreas Zuber (AUT/Super Aguri) - 1min24s065 (77) 15.º Sebastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) - 1min24s193 (51) 16.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min24s246 (70) 17.º James Rossiter (ING/Honda) - 1min24s480 (69) 18.º Karun Chandhok (IND/Red Bull Racing) - 1min24s896 (39) 19.º Giedo van der Garde (HOL/Force India) - 1min25s317 (84) 20.º Roldán Rodríguez (ESP/Force India) - 1min26s973 (87)