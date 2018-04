Em comercial, Nigel Mansell supera Nelson Piquet no treino classicatório

SÃO PAULO - Nelson Piquet e Nigel Mansell finalmente voltaram à pista. No reencontro dos campeões da Fórmula 1, promovido pela Ford, o inglês levou a melhor ficou o melhor tempo no treino classificatório, realizado no autódromo do Velopark, próximo a Porto Alegre (RS).

O terceiro vídeo da série de comerciais mostra a o tricampeão Piquet (1981, 1983 e 1987) e o campeão de 1992 Mansell experimentando o potencial do novo Fusion na pista.

A série de quatro comerciais começou a ser exibida em 15 de janeiro e termina dia 29, com o vídeo da corrida entre os antigos rivais. Piquet e Mansell dividiram os boxes da equipe Williams em 1986 e 1987.