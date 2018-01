Em crise, McLaren anuncia marca de champanhe como novo patrocinador Hoje uma coadjuvante de luxo entre as equipes de ponta da Fórmula 1, a McLaren anunciou nesta quarta-feira a Chandon, mais famosa marca de champanhes do mundo, como o seu novo patrocinador. O acordo foi firmado justamente nesta quarta com a empresa gigante no mercado de bebidas de luxo.