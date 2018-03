Em dia chuvoso, Jarno Trulli lidera testes; Nelsinho em 2.º

O italiano Jarno Trulli foi o mais rápido nos testes desta sexta-feira, em Paul Ricard, na França. O dia das equipes foi prejudicado pela meteorologia, com pancadas de chuva que atrapalharam os trabalhos de simulação visando ao GP do Canadá. Com um traçado diferente na pista francesa - para se assemelhar às características de Montreal -, Trulli estabeleceu a marca de 1min31s360, mas completou apenas 26 voltas devido as mudanças no tempo. O brasileiro Nelsinho Piquet, da Renault, ficou com a segunda posição, com a melhor passagem em 1min31s634, após 60 voltas. Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, terminou o dia em terceiro, seguido pela Toro Rosso de Sebastian Vettel. Felipe Massa, vencedor do GP da Turquia no fim de semana, encerrou as atividades depois de completar apenas 19 voltas. O piloto da Ferrari foi o quinto colocado, com 1min33s246 Testes coletivos, Paul Ricard, sexta-feira: 1.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min31s360 (26 voltas) 2.º - Nelsinho Piquet (BRA/Renault), 1min31s634 (60) 3.º - Pedro de la Rosa (ESP/McLaren), 1min32s143 (53) 4.º - Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso), 1min32s480 (49) 5.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min33s246 (19) 6.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW), 1min33s371 (30) 7.º - Sébastien Buemi (SUI/Red Bull), 1min34s064 (16) 8.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 1min34s071 (31) 9.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min36s501 (19) 10.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min43s877 (13) 11.º - Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min44s741 (35)