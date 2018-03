Em Mônaco, a briga Michelin x Bridgestone Mônaco, 31 (AE) - A maior disputa no GP de Mônaco até agora é entre Michelin e Bridgestone e não entre Ferrari, McLaren, Williams e Renault. A importância dos pneus na prova é tão elevada que muito do que os pilotos e as equipes podem fazer está diretamente relacionado à eficiência do trabalho dos dois fornecedores de pneus. Bem mais do que em qualquer outro circuito. É só mais uma das várias particularidades do traçado monegasco. A concorrência maior refere-se a quem foi capaz de produzir o pneu mais macio possível sem que sua degradação seja excessiva logo depois de algumas voltas. Quinta-feira, na pré-classificação, Michael Schumacher e Rubens Barrichello, da Ferrari, e Jenson Button, BAR, todos com Bridgestone, estabeleceram os melhores tempos, nessa ordem. Todo mundo pensou: os japoneses aprenderem com o que se passou na edição do ano passado e distribuíram a seus times, em Mônaco, pneus ainda mais macios que os ultramacios da Michelin. Em 2002, Juan Pablo Montoya, da Williams, e David Coulthard, McLaren, classificaram-se para o grid em primeiro e segundo, com os pneus ultramacios da Michelin. Michael Schumacher largou em terceiro, com os macios da Bridgestone. Ao longo da prova, a Ferrari era quase dois segundos mais veloz porque os ultramacios da Michelin haviam se deteriorado para oferecer performance. Mas Coulthard estava na frente. "Sabíamos que depois de 7, 8 voltas, aqueles pneus cairiam muito de desempenho", disse hoje Pierre Dupasquier, diretor da Michelin. "Mas este ano nossos pneus estão permitindo maior longevidade de performance." Como se quem está à frente pode impedir, em Mônaco, quem está atrás de ultrapassar, sem muito esforço, Coulthard permaneceu em primeiro até a bandeirada com Schumacher grudado no câmbio da McLaren. O resultado de quinta-feira sugeria que a mesma receita usada pela Michelin em 2002 havia sido adotada pela Bridgestone. E pelo observado hoje, parece que eles bem que tentaram. Ocorre que seus pneus ultramacios apresentaram degradação elevada já antes de a volta lançada terminar. O tempo perdido por Schumacher e Barrichello na última seção da pista, correspondente ao trecho compreendido entre a Piscina e a linha de chegada, bem como o comportamento observado do carro, apontam para perda de aderência dos pneus, notadamente os dianteiros. E é com esses pneus que estão na Ferrari que seus pilotos irão largar amanhã. Schumacher e Barrichello acreditam que, em condição de corrida, seus pneus lhes permitirão um ritmo mais puxado por período maior de tempo e a estratégia adotada pelos dois, possivelmente seus carros tinham um pouco a mais de gasolina dos que estão à sua frente, também lhes favorecerá. Quem sabe até mudando a perspectiva de não vencer sugerida pelo resultado da classificação. Pode até ser, mas será bem difícil desta vez.