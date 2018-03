Em Mônaco, o mundo "diferente" da F-1 É comum as pessoas que gostam de Fórmula 1 e não têm a oportunidade de assistir ao GP de Mônaco ao vivo lerem ou ouvirem que tudo é diferente nessa prova do Mundial. Mas o que ela tem que a faz tão especial? Em primeiro lugar, a expressão "tudo" define com precisão suas características únicas. Quarta-feira à tarde, por exemplo, os mecânicos da Sauber, assim como os das demais equipes, empurravam o carro de Nick Heidfeld dos improvisados boxes para a área de garagem, pelo cantinho da avenida com o tráfego aberto ao público. Quem desejasse podia se aproximar e, solicitando, tocar na Sauber, ou mesmo pedir para tirar uma foto ao lado. "Como ele é baixinho", comentou o menino italiano Giuseppe Costa, ao lado do pai. O GP de Mônaco permite que os entusiastas por Fórmula 1 reforçem ou mesmo desmistifiquem seus mitos. E não foi só o modelo da Sauber que se deslocou entre veículos, motos e caminhões próximos das curvas Rascasse e Anthony Noghès, as duas que antecedem a reta dos boxes. Não é difícil entender quanta gente não pediu para os mecânicos da Ferrari pararem de empurrar o F2003 para sair numa pose ao seu lado. O clima de distensão que toma conta do ambiente se estende aos integrantes das equipes, que em geral aceitam bem as reivindicações, bem ao contrário de outros lugares. Quarta-feira houve a entrevista coletiva dos pilotos escalados pela FIA, Michael Schumacher, David Coulthard, Fernando Alonso, dentre outros. Do paddock improvisado, ao lado de parte do porto, até a entrada da sala de imprensa, que ocupa o primeiro andar de um edificio comercial, os seguranças tiveram de fazer um corredor polonês para a passagem dos pilotos. Apenas uma grade separa a área de circulação do porto do paddock. Os fãns ficam a não mais de cinco metros da Ferrari de Schumacher, a McLaren de Kimi Raikkonen ou a Williams de Juan Pablo Montoya. E podem acompanhar o trabalho dos mecânicos. Hoje os pilotos caminhavam do paddock para os improvisados - se a palavra se repetir é porque de fato tudo no Pincipado tem de se adequar à Fórmula 1 - box e, ao mesmo tempo, distribuíam autógrafos solicitados pela torcida através das grades. Não há circuito no mundo em que os ídolos deslocam-se tão próximos dos fans como Mônaco. Os chamados tapinhas nas costas são comuns. Alguns tentam resgatar passagens épicas quando os pilotos param para dar autógrafos, ultrapassagens, vitórias inesquecíveis, outros abraçam como se fossem íntimos para sair junto da foto. Há quem peça o boné e quem afirma, olhando na cara de Jos Verstappen, da Minardi: "Você é o melhor de todos", não necessariamente holandês. Se para quem se interessa por Fórmula 1 o fim de semana prolongado no Principado é uma festa, para a imprensa trata-se de belo desafio. Dividir o espaço com milhares de torcedores requer dose extra de tolerância que só o tempo em Mônaco é capaz de oferecer. Se o profissional não entrar no espírito dos 61 anos do GP, além de desgastar-se fisica e emocionalmente, com toda certeza não realizará um bom trabalho. Mas há um ponto em que amantes da Fórmula 1 e imprensa se identificam em Mônaco, talvez o único: na reclamação aos preços cobrados. Que tal uma garrafinha de água, de cerca de 300 ml, por cinco euros (R$ 18,00)?