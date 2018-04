Em prova reduzida pela chuva, Muñoz vence etapa da Fórmula Indy

Com apenas 48 voltas realizadas das 70 previstas, a primeira prova da sétima etapa da Fórmula Indy foi vencida neste sábado pelo colombiano Carlos Muñoz, da Andretti Autosport/Honda. Esta foi a primeira prova da rodada dupla no Belle Isle Park, em Detroit. A segunda prova ocorre neste domingo. A corrida foi encurtada por causa da chuva forte.

O colombiano conquistou a sua primeira vitória na categoria, com Marco Andretti completando a dobradinha, em segundo. Muñoz andou mais tempo com pneus slicks com uma chuva leve, abrindo grande vantagem e assumindo a ponta na 41ª volta, após a parada do norte-americano. Tanto a dupla como o terceiro colocado Simon Pagenaud, da Penske, permaneceu na pista com pneus de pista seca por muitas voltas a mais do que os outros pilotos, levando grande vantagem.

O quarto colocado nesta primeira prova foi Will Power. O piloto da Penske, que largou na pole, perdeu a ponta para Takuma Sato, da A.J. Foyt, na terceira volta. Mas, seguindo a situação dos três primeiros, também se recuperou ao atrasar sua última parada para trocar os pneus slicks pelos de chuva.

Scott Dixon, da Ganassi, ficou com o quinto lugar. O brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, segundo no início da corrida, acabou em sexto, seguido por Jack Hawksworth, da A.J. Foyt, que liderou no meio da corrida após um problema momentâneo com Andretti.

Em uma prova movimentada, a corrida contou com um total de sete bandeiras amarelas. O brasileiro Tony Kanaan (Ganassi) foi envolvido na segunda delas, após ser tocado por James Jakes (Schmidt) e depois atingido por Graham Rahal (RLL).

Esta foi a segunda vitória da Andretti Autosport na temporada. Com os resultados da primeira etapa, a liderança do campeonato de pilotos continua com o colombiano Juan Pablo Montoya, com 292 pontos, seguido por Will Power, com 281, e Scott Dixon, com 241. O brasileiro Hélio Castroneves vem em quarto, com 234 pontos. Tony Kanaan ocupa a 12ª posição, com 157 pontos.