Em São Paulo, Montoya dirige até caminhão O colombiano Juan Pablo Montoya, com o carro da Williams de Fórmula 1, e o santista Aurélio Batista Félix, com seu fantástico show de caminhões, foram as maiores atrações do Dia Petrobras do Esporte Motor, neste domingo, no Sambódromo, em São Paulo. O evento reuniu os pilotos e as equipes patrocinadas pela empresa, nas competições de Fórmula 1, Fórmula Truck (caminhões), Stock Car, TC 2000 (Turismo Argentino), Paris-Dacar (carro, moto e caminhão), Pick up (movidas a gás), Mini-Baja (disputa universitária) e Kart. ?Esse é um dos motivos de o Brasil ter tantos bons pilotos. Investe-se em todas as categorias, desde as de base até as principais", disse Montoya. O cenário era a reta de 500 metros do sambódromo. Montoya a percorreu quatro vezes. Pronto. A embreagem do seu Fórmula 1 não suportou o esforço, embora a razão alegada para o fim da exibição fosse superaquecimento do motor BMW. Mas o bom público nas arquibancadas, debaixo de sol forte, não se sentiu frustrado. Foi tão emocionante a apresentação de Aurélio que Montoya acabou por aderir ao show e pilotar os caminhões também, para delírio da torcida, incitada pelo locutor Galvão Bueno, da TV Globo. Não houve incidentes maiores, mas a segurança do espetáculo deixou muito a desejar. Depois de ser ovacionado pelo público de quase 20 mil pessoas, Montoya deu entrevista coletiva. ?É impressionante, há tantos bons pilotos brasileiros, isso me toca o coração?, comentou o colombiano, a respeito de sua popularidade no País. Para o piloto da Williams, o regulamento aprovado para 2004, em especial o uso de um único motor para o todo fim de semana, criará situações ?estranhas?, como falou. ?Penso que alguns pilotos vão ficar nos boxes, nos treinos, a fim de economizar o motor para a corrida, será complicado.? Ele também não gostou de o sistema de classificação ter sido alterado novamente. ?As pessoas ficam se entender.? A respeito do compromisso com a McLaren, a partir de 2005, foi evasivo. ?Que contrato??