Massa vê Williams com boas chances em seu circuito favorito

Felipe Massa está ansioso para voltar às pistas da Fórmula 1, após o recesso do verão europeu na categoria, logo no Circuito de Spa-Francorchamps, que considera o seu "favorito". O brasileiro acredita que o traçado do GP da Bélgica é compatível com as características da Williams.

"Spa é o circuito mais agradável para muitos dos pilotos e é, definitivamente, o meu favorito. E é sempre bom ter um resultado forte em circuitos em que você gosta de pilotar", declarou Massa.

Para o brasileiro, a pista de Spa deve favorecer a equipe neste retorno do campeonato. "O desenho é compatível com as características do nosso carro. Então, pretendemos começar a segunda metade do ano em uma posição forte."

Massa só se preocupa com a instabilidade do clima em Spa. "O clima às vezes pode surpreender. Precisamos estar atentos no que diz respeito às decisões estratégicas do time ao longo do fim de semana", ponderou.