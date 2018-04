Em terceiro, Barrichello vê evolução da Brawn GP nas 'férias'

VALÊNCIA - Terceiro colocado no grid de largada para o GP da Europa deste domingo, no circuito de rua de Valência, Rubens Barrichello acredita que a Brawn GP evoluiu nas três semanas em que a Fórmula 1 esteve "de férias."

"Estou feliz, porque acho que a equipe fez um ótimo trabalho nestas férias. A gente teve de dar um passou atrás para dois à frente. A gente conseguiu melhorar, disse. "Meu intuito depois das férias é voltar mais forte para o campeonato e o primeiro passo para isto foi dado", comemorou o brasileiro, que também aposta em um "amuleto" para chegar à vitória nas ruas de Valência.

"Estou largando com alguém que ganhou a corrida no ano passado, então espero que isso também me ajude", disse, se referindo ao desenho do capacete de Felipe Massa, pintado no topo do seu próprio casco.

Barrichello também comemorou largar à frente dos rivais na luta pelo campeonato, mas lamentou largar do lado sujo. "Estar na frente do meu companheiro de equipe [o líder do campeonato Jenson Button] e dos carros da Red Bull [o vice-líder Mark Webber e o terceiro Sebastian Vettel] já é uma vantagem, embora o grid esteja invertido com relação ao ano passado, então não largo do lado ideal."

MCLAREN

O brasileiro reconhece a franca evolução da McLaren, que venceu o último GP, na Hungria, e marcou a pole neste sábado, ambos com Lewis Hamilton, mas vê vantagem por largar com mais combustível.

"Eles estão bem, estão fortes. Mas por eles estarem mais leves, já me dá um gostinho de "pole virtual". Se fosse já pelas regras do ano que vem, de treinar com o tanque vazio, estaria na briga pela pole", disse Barrichello, que aposta numa boa largada para vencer.

"Largada é sempre largada. Eles [Heikken Kovalainen, da McLaren, sai em segundo] podem patinar na saída e só depois é que irão usar o kerns. Mas a distância da largada até a primeira curva não é grande, então a peça não deve fazer tanta diferença", avaliou.