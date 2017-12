Em treino chuvoso, Cacá Bueno fica com a pole na Stock Car A pista molhada atrapalhou a definição do grid de largada para a etapa de Campo Grande da Stock Car V8. Quem acabou ficando com a pole position, após o Súber Classificatório deste sábado, foi Cacá Bueno. Thiago Camilo larga na segunda posição e Mateus Greipel foi o terceiro. Bicampeão da categetegoria, que chega à sua 300.ª corrida, Giuliano Losacco parte da 27.ª colocação. Confira os tempos: 1.º) Cacá Bueno (RC Competições, ML), 1min32s156 2.º) Alceu Feldmann (Boettger, CA, 1min32s329 3.º) Thiago Camilo (Vogel, CA), 1min32s344 4.º) Chico Serra (OWL, VB), 1min32s375 5.º) Felipe Maluhy (Avallone-Terra, ML), 1min32s381 6.º) Antônio Jorge Neto (RC Competições, ML), 1min32s443 7.º) Luciano Burti (Petrobras Marques Motorsport, VB), 1min33s249 8.º) David Muffato (NasrCastroneves, VB), 1min33s311 9.º) Valdeno Brito (L&M, CA), 1min33s372 10.º) Christian Fittipaldi (Avallone-Terra, ML), 2min22s873 Os demais pilotos que não participarão da Super Classificação largarão de acordo com o resultado do 1.° e do 2.º Classificatórios combinados: 11.º) Popó Bueno (Hot Car Competições, CA), 1min26s372 12.º) Ingo Hoffmann (AMG Motorsport , ML), 1min26s399 13.º) Hoover Orsi (Amir Nasr Racing, VB), 1min26s492 14.º) Mateus Greipel (RC3-Bassani, CA), 1min26s611 15.º) Ricardo Mauricio (Katalogo Racing , ML), 1min26s643 16.º) Thiago Marques (Petrobras-Action Power , CA), 1min26s654 17.º) Rodrigo Sperafico (Neosoro JF Racing , CA), 1min26s668 18.º) Guto Negrão (Medley-A.Mattheis,CA), 1min26s674 19.º) Allam Khodair (Boettger Competições, CA), 1min26s675 20.º) Júlio Campos (RS Competições, VB), 1min26s773 21.º) Pedro Gomes (Sama-GomeSports ,VB), 1min26s853 22.º) Nonô Figueiredo (Scuderia 111,CA), 1min26s868 23.º) Gualter Salles (Vogel Motorsport ,CA), 1min26s868 24.º) Carlos Alves (Carlos Alves Competições, VB, SP), 1min26s894 25.º) Paulo Salustiano (M4T Motorsport, SP), 1min26s956 26.º) Juliano Moro (Petrobras-Action Power VB), 1min26s963 27.º) Giuliano Losacco (Medley-A.Mattheis,CA), 1min26s971 28.º) Jader David (RC3-Bassani, CA), 1min27s191 29.º) Duda Pamplona (Officer Motorsport, ML), 1min27s476 30.º) Fábio Carreira (Carreira Racing, CA), 1min27s485 31.º) Ruben Carrapatoso (Katalogo Racing, SP), 1min27s519 32.º) Ruben Fontes (Neosoro JF Racing,CA), 1min27s660 33.º) Felipe Gama (Scuderia 111, CA), 1min27s727 34.º) Ricardo Etchenique (Nascar Motorsport, ML), 1min27s786 35.º) Luiz Carreira (Carreira Racing, CA), 1min28s138 36.º) Christian Conde (Nascar Motorsport, ML), 1min28s232 37.º) Mano Rola (Hot Car Competições, CA), 1min28s965 38.º) Diogo Pachencki (PowerTech, CA), 1min30s047 39.º) Hybernon Cisne (PowerTech, CA), 1min30s056 Legenda: CA - Chevrolet Astra WB - Volkswagen Bora ML - Mitsubishi Lancer