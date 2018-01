Emergentes invadem bastidores da F-1 A melhor cena do lado ?VIP?, hoje, no autódromo de Interlagos: Adriane Galisteu chegou com um minivestido tipo camisa, azul jeans, abotoado na frente ? com uma abertura, portanto; mais uma funda fenda lateral. Atrás, uma corte masculina correndo por fotos da bronzeadíssima loira, muito simpática e muito mais atrevida do que nos tempos recatados de blusas de seda do namoro com Ayrton Senna no paddock. De repente, a apresentadora hesita. Para subir ao camarote da Shell teria de enfrentar uma alta escada de ferro em dois lances ? com degraus vazados. Em volta ? e já embaixo da escada ? a corte urrava e aprontava máquinas fotográficas e filmadoras. Solução do acompanhante da modelo: subiu o primeiro lance bem atrás de Adriane, um degrau abaixo, segurando sua cintura; depois, foi à frente, tentando com os braços para trás ?tapar? as laterais da garota. Adriane ria, o acompanhante também. Levou uma vaia tamanha. Se alguém disser que viu alguma coisa é mentira. Em compensação, Naomi Campbell ninguém viu. Se passou pelos camarotes VIP até o meio-dia ? quando a namorada de Flavio Briattore, da Benetton, já estaria em Interlagos ? a supermodel não chamou o mínimo de atenção. Outras duas loiras no autódromo: Joana Prado, a ?Feiticeira? agora sem véu (comentários: ?Agora sei por que ela usava véu?), e Sheila Melo. Pelé, que já havia comparecido aos treinos do sábado; França, jogador do São Paulo; Rodrigo Pessoa e Bernardo Resende Alves, da equipe brasileira de hipismo; Claudinei Quirino e André Domingos, da equipe brasileira de atletismo; Giovane, da Seleção Brasileira de Vôlei. Émerson Fittipaldi, claro, sempre com saudades da F-1 ?do barulho, do cheiro?, animado com Juan Pablo Montoya, da Williams. Também piloto, Gualter Salles, da Indy. Reginaldo Leme, o comentarista da Globo, meio atrapalhado, no sufoco: ?Que horas é o GP? Às duas? Graças a Deus. Era sempre à uma, não?? Na coordenação da entrada dos camarotes, Paulo Francisco Bento da Silva destaca a discreção de Pelé e sua simplicidade, dentre os muitos que se consideram VIPs nestes oito anos em que trabalha nos GPs do Brasil de Fórmula 1. ?A prefeita Marta também é muito simpática. Veio no ano passado com o marido, o senador Eduardo Suplicy?, lembra. ?A Naomi? Não, não vi. Está aqui?? Disseram que estava. Não tão VIPs, mas com crachás VIPs pendurados no pescoço, os convidados das grandes empresas patrocinadoras (seria verdade, cada um ao custo de R$ 2.500,00?) se espalham pela reta dos boxes que este ano se revela uma boa passarela para uma espécie de ?footing?. Tanta gente se aglomera que até se formam ?mãos? de ida e vinda. Já é impossível como em outros anos tentar parar para tirar fotos dos carros, por exemplo. Os boxes escondem os carros, estão quase fechados por tapumes. O jeito é tirar fotos de (ou ao lado de) meia dúzia de modelos com guarda-sóis imensos. Para passear também se abriu uma área com lojas. Ali está o estande da Ferrari, este não tão concorrido como foi no ano passado ? ?efeito Rubinho?? ? um verdadeiro sufoco, com prateleiras baixando e estoques sumindo. Camisa a R$ 110,00. Na verdade, o que estava nas últimas peças hoje era o estande que a Williams montou. No sábado, sumiu uma quantidade imensa de chaveiros (a R$ 30,00), bottons (a R$ 10,00) ? as jaquetas (R$ 200,00). Sobraram alguns molettons (R$ 70,00) ? manga comprida impensável no calor de 30 graus do autódromo. Faustino Sandoval veio do México pelo segundo ano consecutivo, encantado com a festa, com a emoção da F-1 em Interlagos. Fã de Michael Schumacher, já está de olho no colombiano Juan Pablo Montoya, já virando quase um ?conterrâneo?. Ao lado, dois estandes úteis para lembrar da realidade paulistana depois do domingo de festa do GP do Brasil: 1) aluguel de carros e 2) vidros blindados.