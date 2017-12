Emerson analisa evolução técnica Dia 28 de março de 2002. Emerson Fittipaldi entra nos boxes da McLaren, em Interlagos, apenas para rever amigos. Dia 27 de janeiro de 1974. Emerson Fittipaldi entra nos boxes da McLaren, em Interlagos, como piloto, para disputar o 2.º GP do Brasil de Fórmula 1. Depois de 32 voltas ele receberia a bandeirada como vencedor da prova. Próximo ao modelo MP4/17, de 2002, de Kimi Raikkonen e David Coulthard, os atuais pilotos da equipe, Emerson recorda-se do M23, que o qual viria a ser campeão do mundo, em 1974. A observação do painel do MP4/17 revela o quanto a Fórmula 1 mudou nesses 28 anos que separam uma cena da outra. Leia mais no Estadão