Emerson com entusiasmo de estreante No dia 6 de março de 1971, Emerson Fittipaldi, então com 24 anos, disputou como piloto da equipe Lotus seu primeiro GP da África do Sul, no circuito de Kyalami. Neste domingo, a menos de um mês de completar 59 anos, o brasileiro de novo vai largar no GP da África do Sul, no mesmo autódromo de Johanesburgo, agora com novo traçado. Os tempos são outros. A competição é para grandes pilotos que passaram pela Fórmula 1, a GP Masters. Antes de sentar no carro para os primeiros treinos, na sexta-feira, Emerson disse aos organizadores que não garantiria presença na prova. Motivo: aquela seria a primeira corrida que iria disputar desde o grave acidente de julho de 1996, no oval mais veloz do mundo, em Michigan, quando competia na Indy. Tudo dependeria de vencer uma série de dramas não resolvidos que carregava consigo ainda. Mas o resultado da reestréia no automobilismo foi, como ele mesmo definiu, ?fantástico.? Nesta entrevista exclusiva à Agência Estado, por telefone, Emerson mostrou todo seu entusiasmo com a volta às pistas. Prova disso é que ele irá largar em segundo lugar na prova deste domingo, atrás apenas do inglês Nigel Mansell, a partir das 10 horas (horário de Brasília) - com transmissão da SporTV 2. Agência Estado - Como foi sua primeira experiência com um carro de corrida de verdade depois de quase 10 anos parado? Emerson Fittipaldi - Eu estou superfeliz. Orei, pedi a Deus para me orientar. Havia muita coisa dentro de mim, ainda, depois do acidente (no GP de Michigan da Indy de 1996, Emerson corria pela Hogan. O canadense Greg Moore, ao disputar a posição com ele, tocou nas rodas de seu carro, lançando-o no muro, a 360 km/h. Emerson teve fratura na coluna cervical, de costelas, perfuração pulmonar, dentre outras conseqüências). Não sabia como reagiria. O mais importante é que estou me sentindo como um garoto de 18 anos, cheio de fôlego, energia e fé, superei aquele obstáculo de Michigan. No primeiro treino, eu fiquei em primeiro até 3 minutos para o fim. Caí para terceiro porque o Nigel Mansell e o Derek Warwick colocaram pneus novos. AE - Fisicamente você suportou bem as exigências do primeiro dia da GP Masters? Emerson - Muito bem. O doutor Steve Olvey, o mesmo que cuidou de mim depois do acidente e é o médico da GP Masters, me examinou e disse que está tudo bem. Estou fazendo uma dieta macrobiótica coordenada pela médica italiana Marisa Volunterio, adepta da medicina chinesa. Perdi 8 quilos, mas só de gordura. Tenho, hoje, o mesmo peso de quando corri pela primeira vez aqui em Kyalami, em 1971. AE - E o carro da GP Masters, é rápido, avançado, agradável de pilotar? Emerson - Ele se parece muito com os da Cart, grandes, robustos, resistentes. Têm um motor V-8 de 3,5 litros, de 600 cavalos de potência, capaz de atingir mais de 300 km/h. O legal é que eles o mantiveram bem simples, sem muitos recursos, a não ser o câmbio no volante, o que, aliás, é ótimo. Facilita demais pilotar sem tirar as mãos do volante para trocar as marchas. O carro, como reações, lembra os da Fórmula 1 de meu tempo, a responsabilidade maior é do piloto. AE - Como é se encontrar com a mesma turma de 30 anos atrás num autódromo, num fim de semana de GP? Emerson - Muito legal. O ambiente entre nós tem se mostrado o mesmo de quando nós corríamos. Ficamos conversando, eu o Nigel Mansell, o Ricardo Patrese. Sou o segundo mais velho dos pilotos. Perco só para o Jacques Laffite, que tem 61 anos. O que eu gostei também foi o fato de esse novo traçado de Kyalami me lembrar bastante o antigo de Interlagos, com curvas rápidas, longas, subidas, descidas. Cheguei aqui sem saber o que iria acontecer, convocaram até um piloto reserva, e hoje não vejo a hora de correr, domingo, e até já estou pensando na próxima etapa, no Catar.