Emerson Fittipaldi ansioso para testar carro da A1GP

O entusiasmo de Emerson Fittipaldi com a equipe brasileira na categoria A1GP é tão grande que tão logo fique pronto o carro que será usado na temporada 2008/2009, projetado e construído pela Ferrari, o campeão da Fórmula 1 e da Cart já avisou: "Vou testá-lo." Emerson é o proprietário e diretor esportivo do time que representa o Brasil na competição, criada há três anos para ser uma espécie de copa do mundo dos esportes a motor. Ontem, em São Paulo, Emerson afirmou que os planos de o País fazer parte do calendário da A1GP estão avançados. "Temos, aqui, representantes das prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro, além do governo de Brasília", comentou. A A1GP pertence, hoje, ao empresário português Tony Teixeira, que tem sua base de negócios na África do Sul. Por se tratar de uma competição jovem, ontem, em São Paulo, Teixeira procurou explicar os princípios que o levam a investir: "Chassi, motor, pneus são os mesmos, o que conta é o piloto e a equipe. E na próxima temporada a A1GP não terá uma Ferrari, mas 24 ou 26." É o grupo de projetistas da equipe italiana, coordenado por Rory Byrne, que está concebendo o novo carro. O motor também será produzido pela Ferrari. "Eu sempre quis pilotar uma Ferrari, agora terei a chance", falou Emerson. Com potência prevista de 650 cavalos e pneus lisos, esses carros deverão ser cerca de 10 segundos mais lentos apenas que a Fórmula 1, performance semelhante à da GP2. Há uma grande diferença da A1GP para a maioria das categorias: a identificação da torcida é com a equipe que representa o país, não o piloto, já que o mesmo time corre, geralmente, com vários. Na temporada em curso, foram disputadas seis provas. A Suíça lidera com 61 pontos. O Brasil, em fase de reestruturação da escuderia, está em oitavo, 22. Na última corrida o piloto foi Sérgio Jimenez, terceiro colocado. A próxima etapa será dia 16, em Zhuhai, na China.