Emerson Fittipaldi volta às pistas Emerson Fittipaldi voltará a pilotar, para valer, um carro de corrida. Será na próxima quarta-feira, em Silverstone, Inglaterra, no mesmo circuito onde conquistou no dia 19 de julho de 1975 sua última vitória na Fórmula 1. É apenas um treino, mas servirá justamente para Emerson decidir se irá ser um dos pilotos do GP Masters, categoria que foi criada para os grandes nomes da Fórmula 1. O inglês Nigel Mansell e o francês Alain Prost também confirmaram presença nos testes em Silverstone. ?Será, com certeza, emocionante. Não acelero um carro como o GP Masters, com mais de 600 cavalos, desde o meu acidente em Michigan (dia 26 de maio de 1996)?, lembrou Emerson, que teve fratura de vértebras cervicais, dentre outras lesões, quando sofreu a batida na Indy. ?Eu quero me sentir, ver como vou reagir. Do ponto de vista médico, o doutor Steve Olvey disse que estou em condições de competir.? Se achar que tem ainda condições de correr, Emerson disputará a primeira prova do GP Masters no dia 13 de novembro, a abertura do campeonato, em Kyalami, na África do Sul. Aos 58 anos, ele ganhou na carreira dois títulos na Fórmula 1 (1972 e 1974) e outro na Indy (1989).