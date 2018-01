Emerson lança equipe na F-Cart A realização de um sonho alimentado havia vários anos. Assim Emerson Fittipaldi, de 56 anos, definiu sua nova experiência como dono de equipe no automobilismo mundial, agora na F-Cart. Em parceira com o americano James Dingman, de 28 anos, ele vai comandar a Fittipadi-Dingman, que estréia dia 23, no GP de São Petersburgo, primeira etapa da temporada 2003. O piloto será o português Tiago Monteiro. "Fazia tempo que eu planejava ter uma nova experiência do outro lado do muro. Tive alguns convites, de outras categorias. Não me entusiasmei. Mas esse novo momento da Cart foi o impulso que faltava?, disse. O anúncio oficial ocorreu nesta segunda-feira, em São Paulo. A nova empreitada de Emerson como proprietário acontece 21 anos depois do fim, em 1982, da Fittipaldi, sua equipe da F-1. Com ela, de 1975 a 1979 chamou-se Copersucar-Fittipaldi, disputou 104 GPs e obteve como melhor resultado um segundo lugar no GP do Brasil de 1978. "São experiências e momentos diferentes. Na F-1 é mais complicado porque você tem de construir o carro. Na Cart, os equipamentos são iguais. A diferença está no piloto e no acerto. Com minha experiência, vou trabalhar para dar ao Tiago o melhor carro possível.? A Fittipaldi-Dingman utilizará chassis Reynard e motor Ford-Cosworth. Monteiro será o único piloto, mas o brasileiro Hoover Orsi vai trabalhar como piloto de testes. "Para 2004, quando pretendemos ter dois pilotos, ele é forte candidato. Até porque queremos contar com um brasileiro.? Porém, Orsi pode vir a ter um lugar ainda este ano. Atualmente, o orçamento de uma equipe na Cart, para um carro, está em cerca de US$ 6 milhões por ano. As aspirações do time para 2003 são modestas, segundo Emerson. "Não temos nenhuma pretensão. Vai ser um ano de aprendizado.? Por enquanto, a Fittipaldi-Dingman vai usar a estrutura física da Conquest - time de Eric Bachelart, que terá como piloto o brasileiro Mário Haberfeld. "Trabalharemos sob o mesmo teto.? Tiago Monteiro, de 26 anos, não fez um teste sequer com um carro de F-Cart. Sua primeira experiência será na próxima semana. "Mas acredito muito no Tiago. Ele é talentoso e rápido, o melhor piloto que Portugal já teve.? A opção por Monteiro, que no ano passado disputou o internacional de F-3000 pela Super Nova e teve participação discreta, se deu por outros dois motivos: ele está levando bom dinheiro para o time e pode ser o impulso decisivo para a Cart correr em Portugal, no Estoril, provavelmente em 2004. Presente - Também nesta segunda-feira Roberto Moreno confirmou sua participação na temporada, correndo pela Herdez. A obtenção da vaga foi um presente para o piloto, que nesta terça-feira completa 44 anos. Assim, três brasileiros já estão confirmados na F-Cart este ano: Moreno, Haberfeld e Bruno Junqueira, este na forte Newman-Haas. A Rede TV! vai transmitir a temporada.