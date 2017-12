Emerson larga em segundo em Kyalami O inglês Nigel Mansell, campeão mundial de Fórmula 1 em 1992, larga na pole position da etapa inaugural da GP Masters, que será realizada neste domingo no circuito sul-africano de kyalami. Com o tempo de 1m33s428, ele superou o brasileiro Emerson Fittipaldi, que fez 1m33s998 e largará na segunda posição. Aos 58 anos, Emerson Fittipaldi é bicampeão mundial de Fórmula 1 e também já conquistou um título na Indy. E está voltando às pistas, numa competição oficial, pela primeira vez desde o acidente que sofreu em 1996. O italiano Riccardo Patrese, que correu na F-1 entre as décadas de 80 e 90, sairá em terceiro lugar. O grid de largada ficou assim: 1º Nigel Mansell - 1m33s428 2º Emerson Fittipaldi - 1m33s998 3º Riccardo Patrese - 1m34s048 4º Jan Lammers - 1m34s082 5º Andrea De Cesaris - 1m34s086 6º Derek Warwick - 1m34s087 7º Christian Danner - 1m34s132 8º Eddie Cheever - 1m34s602 9º Joachim-Hans Stuck - 1m34s755 10º Stefan Johansson - 1m34s841 11º René Arnoux - 1m35s453 12º Eliseo Salazar - 1m36s852 13º Patrick Tambay - 1m36s948 14º Jacques Laffite - 1m36s958