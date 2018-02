Emerson pensa em voltar às pistas Por enquanto, tudo não passa de um grande desejo, mas pode se tornar realidade: Emerson Fittipaldi de volta às pistas, aos 58 anos. Seria no Grand Prix Masters (GPM), categoria criada para ser disputada entre o fim do campeonato de Fórmula 1 e o início do seguinte. "O GPM é uma ótima idéia. Gostei do conceito. Assim que o carro estiver pronto, pretendo testá-lo. Só não sei se irei, depois, correr, o que seria divertido", afirmou Emerson Fittipaldi para a revista inglesa Autosport. Além do brasileiro Emerson Fittipaldi, dono de 2 títulos mundiais da Fórmula 1, outros ex-pilotos de destaque internacional pensam em disputar a GPM, como Alain Prost, Alan Jones, Rene Arnoux, Johnny Herbert e Christian Danner.