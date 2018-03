Emerson pilotará Lotus campeã de 72 Talvez a maior atração do tradicional "Festival de Velocidade" de Goodwood, Inglaterra, neste sábado e domingo, seja a Lotus 72D, modelo campeão do mundo em 1972. E o escalado para pilotá-la é ninguém menos que o homem que fez história com o carro: Emerson Fittipaldi. "Entrar novamente nessa Lotus será como estar numa máquina do tempo", disse o piloto. Pouca gente sabe. O chassi utilizado por Emerson em toda a sua fase na Lotus, de 1970 a 1973, foi o mesmo. "Eu não abria mão de correr com o chassi número 5", disse o piloto, este ano, em Mônaco. Será esse chassi, restaurado por seu ex-mecânico-chefe, Eddie Dennis, que estará em Goodwood neste sábado. "A família do Colin Chapman (fundador da Lotus) vai estar presente e faz muito tempo que não vejo o Eddie Dennis. Com certeza será um fim de semana emocionante." Será a primeira vez, desde 7 de outubro de 1973, data do GP dos EUA, última corrida de Emerson pela Lotus, que ele sentará novamente no chassi número 5. O festival é realizado anualmente desde 1993. É considerado o maior evento de automóveis e motos históricos do mundo. O nível dos convidados dá bem uma idéia da sua importância: Jackie Stewart, Mario Andretti, Stirling Moss, Bary Sheene. Emerson já se apresentou no festival duas vezes. Em 1999 ele pilotou o Penske com que foi vice-campeão da Fórmula Indy, em 1994. Em 2000 conduziu a Lotus 72D usada por Ronnie Peterson em 1973.