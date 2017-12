Emerson pode montar equipe na Cart Emerson Fittipaldi estuda a possibilidade de montar uma equipe de Indy. O brasileiro, que correu na categoria de 1984 a 1996 (foi campeão em 1989), recebeu a proposta do presidente da Cart (Championship Auto Racing Teams), o inglês Chris Pook, há alguns meses, ainda não se decidiu, mas afirma estar "trabalhando duro para colocar uma equipe na Cart num futuro próximo??. O convite a Emerson faz parte dos esforços de Pook para tentar recuperar a Cart, abalada pelo crescimento da Indy Racing League. A categoria continua perdendo equipes para a rival e, em 2003, também perderá fornecedores de motores - a Toyota e a Honda estão de mudança para a IRL. O ex-piloto Mario Andretti recebeu proposta semelhante. Emerson e Pook têm uma longa e sólida relação. O inglês, inclusive, foi empresário do então piloto por sete anos. Essa relação pode ser decisiva para o brasileiro encarar uma nova experiência como dono de equipe. De 1976 a 1982, ele, junto com o irmão Wilson Fittipaldi, comandou a Coopersucar na Fórmula 1. Pook também negocia com Bernie Ecclestone, promotor da F1, a venda de parte dos direitos da Cart.