Emerson se diverte em sua nova experiência Dizer que Emerson Fittipaldi já fez de tudo no automobilismo não é nenhum exagero. Como piloto, correu em várias categorias, foi campeão nas principais - Fórmula 1 e Cart, que na sua época chamava-se Indy -, venceu as 500 Milhas de Indianápolis, foi dono de equipe na F-1... Agora, aos 55 anos, exerce novamente uma função que conhece bem. Como sócio e chefe de equipe da Fittipaldi-Dingman na Cart, é o responsável por definir a estratégia de corrida do piloto português Tiago Monteiro. Leia mais no Estadão