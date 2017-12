Emerson treina bem e decide correr Em sua volta às pistas, Emerson Fittipaldi mostrou estar em boa forma. O piloto brasileiro conseguiu nesta sexta-feira o terceiro lugar no treino para a corrida de abertura da GP Masters, categoria criada este ano e que terá a presença de alguns dos grandes nomes da história da Fórmula 1. E decidiu participar da prova de domingo, no circuito de Kyalami, na África do Sul, com público previsto de 100 mil pessoas. Aos 58 anos, Emerson só decidiu participar da corrida após disputar os treinos livres desta sexta-feira, quando pilotou um monoposto pela primeira vez desde o acidente que sofreu em 1996, em Michigan, nos Estados Unidos. ?Estou muito feliz por disputar a GP Masters. Demorei para tomar a decisão porque ainda tinha um peso nas costas, um certo bloqueio psicológico em razão daquele acidente?, admitiu o brasileiro. No treino, Emerson foi superado apenas pelos ingleses Nigel Mansell, que ficou em primeiro lugar, e Dereck Warwick, o segundo colocado. ?Preferi poupar meu jogo de pneus para o treino de amanhã. A categoria está muito competitiva. Existe uma expectativa grande porque a prova terá uma hora de duração e queremos ver como será nosso rendimento físico?, explicou o bicampeão da Fórmula 1 (1972 e 74) e que também conquistou um título na Indy (1989). Nessa primeira corrida da GP Masters, serão 14 carros no grid. Mas a segunda etapa do campeonato, prevista para março de 2006, deve ter 18 participantes. A prova, no domingo, começa às 10 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da SporTV 2. Confira os tempos do treino: 1) Nigel Mansell (ING) - 1m35s086 2) Derek Warwick (ING) - 1m35s367 3) Emerson Fittipaldi (BRA) - 1m35s728 4) Riccardo Patrese (ITA) - 1m35s790 5) Jan Lammers (HOL) - 1m36s407 6) Eddie Cheever (EUA) - 1m36s666 7) Hans-Joachim Stuck (ALE) - 1m36s775 8) Christian Danner (ALE) - 1m36s806 9) Stefan Johansson (SUE) - 1m37s338 10) Andrea de Cesaris (ITA) - 1m37s736 11) René Arnoux (FRA) - 1m38s091 12) Eliseo Salazar (CHI) - 1m38s187* 13) Patrick Tambay (FRA) - 1m38s964 14) Jacques Laffite (FRA) - 1m39s082 15) Alan Jones (AUS) - 1m41s581 * piloto reserva