Emirados Árabes acerta patrocinador para GP até 2011

Os organizadores do GP dos Emirados Árabes acertaram um acorde de três anos com a companhia aérea Etihad Airways para patrocinar a prova, que deve estrear na Fórmula 1 em 2009. A empresa patrocinou neste ano a Spyker, que correrá em 2008 com o nome de Force India. "Assegurar um patrocinador dessa envergadura dois anos antes da corrida mostra que a região espera com muita expectativa e excitação do GP de Abu Dhabi", elogiou o chefe comercial da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Para 2008, o calendário terá a estréia do GP de Cingapura, que será disputado num circuito de rua e à noite. Ecclestone também promete, para 2009, a criação do GP da Índia. O mundo árabe conta, desde 2004, com o GP do Bahrein.