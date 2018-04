Empolgado com Monza, Button diz que quer voltar a vencer

SÃO PAULO.- O inglês Jenson Button, da Brawn GP, líder do Mundial de Fórmula 1, disse se sentir muito "entusiasmado" com o Grande Prêmio da Itália, em Monza, e que quer voltar a vencer corridas para acabar com a má sequência nas últimas etapas.

Para Button, Monza é "um circuito razoavelmente bom" para o carro e a equipe está trabalhando para conseguir mais uma vitória.

Apesar de, como disse, precisar apenas terminar "entre os quatro ou cinco primeiros", Button apontou como objetivo principal ganhar corridas para "acabar com a seca de vitórias". Nos últimos cinco GPs, o britânico somou apenas 11 pontos.

O companheiro de equipe do brasileiro Rubens Barrichello assegurou que os principais adversários na corrida de Monza serão os pilotos da McLaren, Lewis Hamilton e Heikki Kovalainen, e os da Red Bull, Sebastian Vettel e Mark Webber.