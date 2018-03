Empresa austríaca deve assumir Arrows A Red Bull - empresa austríaca de bebidas energéticas - está muito perto de transformar-se na nova dona da escuderia inglesa Arrows. A empresa deverá injetar os fundos necessários para que a equipe siga correndo na F-1 a partir do GP de Magny-Cours, na França, no próximo final de semana, cuja participação ainda não está confirmada. O proprietário da Red Bull, Dieter Mateschitz, que já tem participação acionária na equipe, deverá pagar os US$ 4 milhões que a equipe deve à fornecedora de motores, Ford Cosworth. Com isso, a Arrows ganharia condições de disputar o GP da França e o restante da temporada. Caso o acordo com a Red Bull não saia, a Arrows poderá repetir o que fez em Silverstone e pedir à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), uma nova prorrogação do prazo de pagamento da dívida. Os carros da equipe, no entanto, ainda não foram levados a Magny-Cours.