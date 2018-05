Empresário de Robert Kubica cogita rescisão com a Renault

A parceria da Renault com o grupo de investidores Genii Capital pode fazer a montadora francesa perder seu único piloto confirmado para 2010, o polonês Robert Kubica. O empresário de Kubica, Daniele Morelli, confirmou nesta quarta que existe a possibilidade de rescisão de contrato de seu cliente com a escuderia.

"Nossa reação diante da parceira foi positiva, mas pedimos mais informações. Queremos saber quem está por trás do Genii Capital e quem exercerá as funções dentro da equipe. As cartas mudaram com relação ao contrato que assinamos, e é preciso que a Renault nos dê todas as informações", disse o empresário à BBC.

"Precisamos de um tempo, de pelo menos alguns dias, para avaliar essa nova situação. Só depois poderemos tomar uma decisão sobre a permanência ou a saída dele da equipe", afirmou Morelli, que se mostrou preocupado também com o atraso dos preparativos da equipe para o Mundial de 2010.

Como estava em período de decisões sobre seus planos na Fórmula 1, a escuderia não divulgou informações a respeito de seu novo projeto, nem anunciou o companheiro de equipe de Kubica.