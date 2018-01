Empresário de Schummy não quer show Uma explicação de Willy Weber, empresário de Michael Schumacher, indica bem a contrariedade do campeão mundial com o resultado da corrida deste domingo, que quebrou uma série de seis vitórias consecutivas do principal piloto do mundo na atualidade. "Coloque uma coisa em sua cabeça: Michael não corre para quebrar recordes ou para dar espetáculo. Ele compete para vencer corridas e ser campeão. Michael é um profissional que procura desempenhar seu papel da melhor forma possível." É essa a filosofia que Weber impõe a seu piloto desde 1988, quando começou a gerenciar a carreira de Michael. Pensando em vitórias, o empresário negou, com educação e diplomacia, qualquer possibildade de dizer sim ao suposto interesse da Toyota em contratar Schumacher para ser o piloto da nova equipe, que está sendo formada para o Mundial de 2002. "Na Fórmula 1 é natural que toda equipe pense em contratar os melhores profissionais, mas não há nada nesse sentido." Ao lado do box da Ferrari, em Interlagos, tentando se esconder do sol escaldante, Weber, vestido todo de preto, observava neste domingo pela manhã a movimentação de jornalistas e fãs da Fórmula 1 com um misto de desdém e tédio. Para o alemão, a tese do italiano Flavio Briatore - diretor da Benetton - de que a Fórmula 1 deve dar espetáculo é uma grande bobagem. "Fórmula 1 é competição, tecnologia, reúne os melhores pilotos, os grandes patrocinadores, as melhores equipes. O objetivo de todos que estão aqui é vencer, não dar espetáculo."