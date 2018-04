Empresário nega Schumacher na McLaren

O empresário do alemão Michael Schumacher, Willi Weber, tratou de desmentir os boatos de que o ex-piloto da Ferrari estará negociando sua volta à Fórmula 1, e justamente na Mclaren, que, na semana passada, rompeu seu contrato com Fernando Alonso. Veja também: McLaren teria interesse em Schumacher "Isso que estão dizendo é um absurdo e errado, pois o Michael tem um contrato com a Ferrari e está fazendo seu trabalho", disse Weber, em entrevista à agência alemã Sid. Willi Weber também descartou qualquer tipo de tentativa de Schumacher em voltar a correr na Fórmula. Caso isto voltasse a acontecer, a escuderia escolhida seria a Ferrari. "A Ferrari é nossa parceira de vários anos, e se ele quiser voltar a correr, o que eu acho improvável, a Ferrari é a única opção." Nesta segunda-feira, o jornal alemão Bild declarou que a McLaren teria feito uma oferta para Schummi correr por uma temporada, já que a Mercedes é a parceira e co-proprietária da equipe. Assim, a equipe teria um piloto alemão. Isso, no entanto, não deve acontecer, mas a intenção da Mercedes em colocar um piloto alemão continua forte. Desta forma, quem ganha força é Nico Rosberg.