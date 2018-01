Enfim, Ferrari mostra seu novo carro A Ferrari apresenta amanhã na sua sede, em Maranello, o carro que pode dar a Michael Schumacher a oportunidade de igualar-se a ninguém menos de Juan Manuel Fangio, com cinco títulos mundiais. A equipe italiana será a última, das 11 inscritas no campeonato, a iniciar os testes com o modelo 2002, sexta-feira em Fiorano. O modelo F1 2002 (esse deve ser o seu nome) da Ferrari representa uma evolução do melhor carro da temporada passada, a ponto de a McLaren literalmente o ter copiado este ano. A opinião é do presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo. Mas ele também já adiantou que a transmissão é completamente nova, enquanto Jean Todt, diretor esportivo da equipe, definiu como "fictícias" as informações de que motor e câmbio têm seus blocos fundidos em peça única. O projeto é do sul-africano Rory Byrne, responsável pelos monopostos dos três títulos de construtores e dois de pilotos conquistados nos últimos três anos. O F1 2002 surge para enfrentar o FW24 da Williams e o MP4/17 da McLaren, carros que até agora demonstraram não serem excepcionais.