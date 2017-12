Enge perde título na F-3000 por doping O Conselho Mundial da FIA decidiu nesta terça-feira punir o piloto checo Tomas Enge com a perda do pontos do GP da Hungria por ter sido flagrado no exame de doping. Como conseqüência, ele ficou com 48 pontos na classificação geral; terminou a temporada em terceiro e ficou sem o título mundial que havia conquistado. Os exames de doping a que Enge foi submetido após o GP da Hungria apresentaram resultado positivo para maconha. O nome do novo campeão da categoria ainda está indefinido. Inicialmente o título deveria ser entregue para o francês Sebastien Bourdais, segundo colocado na temporada, mas o italiano Giorgio Pantano recorreu ao Tribunal Internacional de Apelações pleiteando os pontos. A decisão deverá ser conhecido no dia 4 de outubro. "Aceito a decisão do conselho", afirmou o piloto. Agora, de acordo com o comunicado da FIA, Enge será acompanhado regularmente e se for surpreendido mais uma vez será suspenso por um ano.