Enge vence na Áustria e lidera F-3000 O checo Tomas Enge, da equipe Arden, venceu neste sábado o GP da Áustria de Fórmula 3000, quarta etapa da temporada, e agora lidera o campeonato ao lado do italiano Giorgio Pantano, da Coloni, quarto colocado na prova. O brasileiro Mario Haberfeld, da Astromega, conseguiu um bom terceiro lugar, o que o deixou com 12 pontos na classificação, apenas 5 atrás dos líderes. O sueco Bjorn Wirdheim, companheiro de Enge, ficou em segundo. Haberfeld cruzou a linha de chegada 4 segundos e 867 milésimos de segundo atrás do vencedor, mas no início parecia que poderia vencer. "Meu carro estava mais rápido. Depois começou a sair de frente e tive de me contentar com o terceiro." Haberfeld foi campeão da Fórmula 3 inglesa, em 1998, com estratégia semelhante. "Vencer quando dá para vencer e quando não der, como hoje, não dar uma de maluco." Na Fórmula 3000, mais do que em outra categoria, o mais importante é somar pontos no máximo de etapas possível, explicou o brasileiro. Antonio Pizzonia, da Petrobras Júnior, terminou em sétimo lugar, Ricardo Sperafico, da mesma equipe, em oitavo, Rodrigo Sperafico, da Durango, vice-líder do campeonato, com 16 pontos, um a menos de Enge e Pantano, foi o 12º. Outros brasileiros na corrida: Ricardo Mauricio, da Red Bull Junior, classificou-se em 15º e Alexandre Sperafico, European Minardi F3000, não concluiu a prova. A próxima etapa da competição será o GP de Mônaco, dia 25, mas antes as equipes realizam testes numa pista com alguma similaridade com a do Principado, esta semana, em Nogaro.