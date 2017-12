Engenheiro dirige GP pela 7ª vez Carlos Montagner, 54 anos, está pronto para dirigir o GP do Brasil de Fórmula 1 pela sétima vez. Ele passou os últimos dois meses instalado na administração do Autódromo de Interlagos, acompanhando as obras de recuperação do circuito e o treino da equipe de comissários desportivos e fiscais de pista. ?Infelizmente tivemos um atraso nas obras, interrompidas por dez dias. Mas agora estamos dentro do prazo. Na semana que vem cuidaremos apenas dos detalhes finais?, disse. Leia mais no Jornal da Tarde